Неисправный телесуфлер стал причиной того, что американский президент Дональд Трамп упомянул аэропорты, рассказывая о войне за независимость США. Об этом рассказал сам политик, его слова передает «Лента.ру» со ссылкой на CNN.

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«Он работал-работал, а потом перестал. Вырубился напрочь», — сообщил хозяин Белого дома на брифинге для журналистов.

По его словам, устройство, вероятно, вышло из строя из-за дождя. «Я и так отлично знал всю речь, так что справился и без него. Да и вообще: из-за дождя смотреть на суфлер было довольно тяжело», — заключил президент.

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