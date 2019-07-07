Виктория и Дэвид Бекхэм «спустили» 12 тысяч фунтов на празднование 20-летия семейной жизни. На эти деньги супруги устроили эксклюзивную экскурсию по Версалю. Оказалось, что прогулка по одному из самых главных дворцов во Франции была давней мечтой Виктории и она не поскупилась на её осуществление.

«Невероятный визит в особенный день. Спасибо всем, кто сделал этот день незабываемым и всем нашим друзьям, которые поддерживали нашу семью. Не могу поверить, что прошло уже 20 лет!» — призналась Виктория, которую цитирует 7Дней.

Сам тур по Версалю обошелся в 2,5 тысячи фунтов и это без учета вина, бутылку которого супруги распили во время экскурсии. Еще примерно 8,5 тысяч ушло на бронь и ужин из семи блюд в ресторане Guy Savoy с тремя звездами Мишлен. Повар готовил изысканные блюда прямо перед Викторией и Дэвидом.

Кроме того, чета Бекхэм оставила круглую сумму за ночь в парижском отеле и перелет на частном самолете. Судя по всему, потраченные деньги принесли «голубкам» море удовольствия.

А теперь капля дегтя в бочке мёда: злопыхатели шепчутся, что Виктория и Дэвид разыграли очередной спектакль для поклонников. Ходят слухи, что на самом деле у них давно свободные отношения. Футболист уже почти не скрывается, флиртуя на очередном мероприятии с какой-нибудь красоткой. А развод Бекхэмы, как говорят, не оформляют, чтобы не потерять деньги от семейного бизнеса, который держится на доверии фанатов.

Minval.az