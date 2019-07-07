На борту исчезнувшего малайзийского «Боинга» мог находиться угонщик, заранее планировавший умышленное уничтожение самолета. Такую версию высказал эксперт по авиабезопасности Тим Термини, его слова приводит The New York Post.

По его словам, угонщик мог не сесть в самолет вместе с пассажирами, а заранее пробраться на борт и ожидать взлета лайнера, чтобы захватить его и умышленно уничтожить. Всего Термини приводит четыре версии гибели MH370: его захватил член экипажа, пассажир, спрятавшийся на борту заранее злоумышленник или кто-то, получивший удаленный доступ к системе управления «Боинга».

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