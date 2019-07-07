США призвали Германию к отправке немецких военных в Сирию. Об этом сказал спецпредставитель правительства США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью газете Welt am Sonntag.

«Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военных в регионе», – заявил Джеймс Джеффри.

По словам дипломата, задействование немецких солдат в боевых операциях в Сирии не является главной целью, поскольку «против боевиков «Исламского государства» лучше использовать силы местных военных». Однако военнослужащие ФРГ могли бы помочь союзникам в области логистики, обучения местных солдат и в сфере технического обслуживания. Тажке ресь идет о поддержке наземных войск с воздуха.

Целью миссии должно стать обеспечение стабильности на северо-востоке Сирии и гарантии того, что в регион не вернутся силы ИГИЛ. По словам Джеффри, США не стремятся свергнуть нынешнего президента Сирии Башара Асада, но хотят добиться в стране политических

реформ под эгидой ООН и полного ухода Ирана из региона.

Утверждается, что Джеффри уже обсудил требования США с представителями правительства ФРГ.

«Немецкая сторона обдумывает, какую поддержку она может оказать, – сообщил он. – Может быть, будут задействованы наземные войска. С другой стороны, это может быть и гражданская или финансовая поддержка или военная помощь другого рода».

На сегодняшний день военные Германии участвуют в борьбе против исламистов в Сирии, проводя воздушную разведку с территории Иордании.

Minval.az