Эвакуация около 16,5 тыс. человек началась в воскресенье, 7 июля, во Франкфурте-на-Майне в связи с операцией по обезвреживанию неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны, сообщает ТАСС.

500-килограммовая бомба была обнаружена во время строительных работ недалеко от здания Европейского центрального банка. Эвакуация началась в 08:00 (10:00 GMT+4). В ее зоне расположены ЕЦБ, железнодорожный вокзал, станции городской электрички, полицейский участок, дом для инвалидов и престарелых.

Согласно приблизительным подсчетам, в конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров. 10-20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий.

Minval.az