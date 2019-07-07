Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он и президент Ирана Хасан Роухани договорились искать условия для возобновления диалога по иранскому ядерному вопросу. Об этом накануне сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что стороны договорились до 15 июля изучить условия для возобновления диалога.

«Президент согласился со своим иранским коллегой изучить до 15 июля условия для возобновления диалога между сторонами», – говорится в заявлении офиса Макрона.

В заявлении добавлено, что Макрон продолжит переговоры с иранскими властями и другими заинтересованными сторонами об «участии в снижении напряженности, связанной с иранской ядерной проблемой».

Накануне стало известно, что Иран возобновляет высокий уровень обогащения урана– на 5%.

Minval.az