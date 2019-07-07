Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих. Пострадали пять человек, сообщает Корреспондент со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

Инцидент произошел к северу от Иерусалима, в районе палестинского населенного пункта Хизма. Израильтяне считают, что наезд, после которого водитель скрылся с места происшествия, носил преднамеренный характер.

«Террорист заметил солдат, находившихся на обочине дороге при выполнении оперативной задачи, и совершил на них наезд. Трое из них получили ранения средней тяжести, двое пострадали легко», – говорится в сообщении.

Израильские силовики всю ночь искали нападавшего и утром сообщили о его задержании на Западном берегу реки Иордан.

«Террорист и его отец были задержаны в этом районе на блок-посту силами Армии обороны Израиля по итогам разведывательных мероприятий, проведенных Общей службой безопасности», – отметили в пресс-службе.

Minval.az