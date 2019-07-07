Великобритания выделит 18 миллионов фунтов стерлингов (22,5 миллиона долларов) на борьбу с фейковыми новостями в Восточной Европе и на поддержку независимых СМИ на Западных Балканах, сообщает РИА-Новости со ссылкой на сайт правительства.

Деньги будут выделяться в течение трех лет из Фонда по конфликтам, стабильности и безопасности (CSSF).

По словам министра иностранных дел Британии Джереми Ханта, дезинформация подрывает и дестабилизирует общество, поскольку «лишь 10 процентов населения мира имеют доступ к свободным средствам массовой информации». Он добавил, что важно создать условия для беспрепятственной работы журналистов.

Глава ведомства также отметил, что власти недавно ввели новую учебную программу для правительственных и государственных должностных лиц, которая направлена на выявление дезинформации и борьбу с ней.

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