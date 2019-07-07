Американскому соул-певцу Стиви Уандеру предстоит операция по пересадке донорской почки, пишет Deadline.

Артист сообщил новость на музыкальном фестивале British Summer Time в лондонском Гайд-Парке. Уандер пообещал своим поклонникам провести еще три концерта, после которых он будет вынужден прервать гастрольный тур и «уйти на перерыв».

Музыкант добавил, что в настоящее время чувствует себя хорошо.

Стиви Уандер оказал огромное влияние на развитие музыки XX века. Исполнитель является 25-кратным лауреатом премии «Грэмми». За свою карьеру он записал более 30 альбомов. Имя Уандера увековечено в «Зале славы рок-н-ролла» (1989 год) и «Зале славы композиторов» (1983 год).

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