6 июля в 08:27 в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA), из Государственной пограничной службы поступила информация об обнаружении в поселке Лиман города Лянкяран 5 мин и 1 снаряда.

Как сообщили АПА в ANAMA, специальная мобильная группа агентства и сотрудники Государственной пограничной службы немедленно отправились на указанную территорию.

Специалисты агентства совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы осмотрели побережье моря. Для обеспечения безопасности территория была оцеплена пограничниками. В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами агентства, были обнаружены 1 артиллерийский снаряд орудия калибром 100 мм (ОФ-412), 3 противотанковые мины ТМ-62М и 2 противотанковые мины ТМ-62Р3. Боеприпасы были транспортированы для обезвреживания на центральный полигон агентства.

Был проведен осмотр 200 кв. м территории в районе места обнаружения мин и артиллерийского снаряда. При этом никаких других опасных предметов или установок не было обнаружено.

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