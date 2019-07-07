Президент Ирана Хасан Роухани возложил в субботу на европейских партнеров ответственность за приостановку Ираном части своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом, как сообщил телеканал Al Mayadeen, Роухани заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Последние шаги Ирана не выходят за рамки ядерной сделки и не являются нарушением СВДП», — отметил он. При этом Роухани дал понять, что только отмена всех санкций против Ирана может заставить Тегеран пересмотреть свои решения.

В разговоре с Макроном иранский президент назвал давление, которое оказывают США на Иран «терроризмом и экономической войной».

Ранее в субботу советник верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Акбар Велаяти сообщил, что Иран собирается пойти на следующий шаг в ответ на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной сделке и с 7 июля начнет обогащение урана до 5%. По его словам, «такой шаг отвечает интересам развития иранской ядерной энергетики».

Minval.az