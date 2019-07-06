В Малайзии возле небольшого острова Калапуан погибли два китайских дайвера и их инструктор.

Как сообщает информационный портал Divernet, причиной их гибели стала незаконная рыбная ловля.

В пятницу, 5 июля, 26-летние китайские туристы Чжао Чжун (Zhao Zhong) и Сюй Инцзе (Xu Yingjie) вместе с 30-летним инструктором отправились на занятие по дайвингу. В 14:30 по местному времени они погрузились, пройдя инструктаж. Через час гид вернулся за ними на место погружения, однако аквалангисты не поднялись.

Гид утверждает, что увидел поднимающиеся пузыри и много мертвых рыб. Под толщей чистой воды на глубине шесть метров ему удалось разглядеть тела дайверов на дне. Он вызвал подмогу, чтобы их достали.

Полиция подозревает, что дайверы погибли из-за рыболовов, использующих взрывчатку. В момент погружения рядом с дайверами находились несколько рыбацких лодок, хотя свидетели утверждают, что не слышали звуков взрывов.

Minval.az