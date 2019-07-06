Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

«Высказана обоюдная обеспокоенность обострением ситуации в Ливии. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и возобновления переговорного процесса, — отмечается в сообщении. — Была также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате».

Турецкий лидер также выразил соболезнования в связи с гибелью российских подводников в Баренцевом море.

В канцелярии президента Турции также отметили, что лидеры двух стран «обсудили кризис в Ливии и ряд двусторонних тем». Кроме того, турецкий лидер в связи с трагедией в Баренцевом море «выразил соболезнования дружескому народу России».

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