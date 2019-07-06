Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в субботу принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской Федерации. Автором документа выступил депутат Верховной рады Артур Герасимов.

Согласно тексту, ПА ОБСЕ «вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета» и территориальной целостности Украины «в ее международно признанных границах, которые охватывают Автономную республику Крым, город Севастополь и морские районы». Кроме того, ассамблея осуждает оккупацию Крыма Россией, призывает РФ вывести свои силы с территории полуострова «и вернуть его под контроль правительства Украины».

В тексте резолюции также сказано о растущей милитаризации Азовского моря со стороны РФ и всего крымского полуострова. В текст включен призыв к РФ оказывать медицинскую и юридическую помощь украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Согласно тексту, ПА ОБСЕ поддерживает использование Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ беспилотников для наблюдения за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе.

Российская делегация выступила против данной резолюции.

Minval.az