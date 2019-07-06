Из-за угрозы засухи 32 департамента Франции вводят меры экономии воды, в некоторых объявлена кризисная ситуация.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в департаментах Луара, Индр, Алье, Атлантическая Луара и Вандея (центральная и южная часть страны). Там был введен запрет на использование воды «не в приоритетных целях», который касается и сельского хозяйства. В первую очередь, согласно правилам, должны обеспечиваться нужды здравоохранительных учреждений и санитария, решаться вопросы общественной безопасности и доступа к питьевой воде.

В частности, власти Атлантической Луары заявили о запрете снабжать водой души на пляжах и городские фонтаны, а также мыть личные автомобили, здания и дороги, наполнять бассейны и иные искусственные водоемы, передает портал «korrespondent.net».

По данным бюро геологических и горных исследований, во многих местах уровень грунтовых вод является «неудовлетворительным» и «более низким», чем в 2018 году. Этим летом, которое, как ожидается, будет теплее, чем обычно, специалисты бюро ожидают проблемы в ряде регионов, в том числе на юге Эльзаса и в Бургундии.

Minval.az