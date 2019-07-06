Сотрудники полиции в турецкой провинции Болу нашли в машине 18 граммов радиоактивного вещества калифорния, используемого при производстве боеголовок для ядерного оружия, говорится в заявлении администрации провинции Болу на западе страны.

Сотрудники управления полиции по борьбе с контрабандой и организованной преступностью остановили машину в провинции Болу в районе лесного парка Ататюрка.

«В ходе обыска изъято 18,01 грамма калифорния, который используется в боеголовках ядерного оружия и в АЭС. Данное вещество, стоимость которого оценивается в 72 миллиона долларов, а ввоз, транспортировка и хранение которого требуют спецразрешения, было отправлено в Совет по ядерной энергии Турции для исследования», — говорится в сообщении администрации провинции, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по этому делу задержаны пять человек, идет расследование.

Minval.az