В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы. Как сообщает The Guardian, скульптура вызвала «неоднозначную реакцию» местных жителей.

По данным газеты, статую изготовили по заказу американского концептуального художника Брэда Дауни, который утверждает, что это первый в мире памятник, посвящённый жене американского президента Дональда Трампа.

Скульптура изображает первую леди в голубом платье с поднятой правой рукой — в позе, которую женщина приняла во время инаугурации Трампа в 2017 году.

При этом некоторые местные жители не видят сходства деревянной фигуры с образом Меланьи Трамп и отмечают, что статуя напоминает пугало, подчёркивает издание.

«Если памятник должен был стать пародией, то художник добился успеха», — цитирует AFP местного студента-архитектора.

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