Россия продолжает вести «гибридную войну» и расширять свое влияние по всему миру. Западные страны во главе с США должны разработать комплексную стратегию для противостояния российскому влиянию, считают авторы доклада «Российские стратегические намерения» (Russian Strategic Intentions), подготовленного для Министерства обороны США, сообщает «Голос Америки».

Документ на 137 страницах готовили более двух десятков экспертов из многих аналитических центров США. Доклад был сдан Пентагону в мае, но его содержание стало известно публике совсем недавно – на большую экспертную работу обратило внимание издание Politico.

Контр-адмирал и заместитель директора по глобальным операциям в Объединенном комитете начальников штабов Джеффри Черевко отмечает во вступлении к докладу, что в наступающей эпохе соперничества крупных держав – таких, как США, Россия и Китай – столкновения между сторонами все чаще будут происходить «ниже уровня вооруженного конфликта» с ростом применения нетрадиционных военных тактик. Россия будет пытаться и далее сеять нестабильность, используя различные способы влияния – геополитические, экономические и военные, а иногда и смесь их всех.

В понимании Москвы, как полагают некоторые из авторов доклада, международные отношения, в том числе российско-американские, представляют собой «игру с нулевой суммой», в которой может выиграть лишь одна сторона. Кроме того, как отмечают авторы, Кремль считает, что США используют принципы демократии для смены политических режимов, в том числе в бывших советских республиках, которые, как полагает Москва, должны оставаться в сфере ее влияния.

При этом одни авторы отстаивают идею очерченной «серой зоны» – набора сфер активности, действуя в которых, Москва не рискует спровоцировать прямой вооруженный конфликт со странами Запада. Другие же эксперты говорят, что «серой зоны» как таковой не существует, и российское руководство уже видит себя ведущим войну с Западом – просто это «холодная война», которая ведется современными средствами.

Действия Кремля в Европе – чем должен ответить Запад

Авторы доклада отмечают, что Европа остается одним из основных регионов для распространения пропаганды, ведения кибервойн и тайных операций, покупки политического влияния, вмешательства в политические процессы, использования экономических, энергетических рычагов, а иногда и применения полувоенных методов. Особенно подвержены действиям Кремля страны Восточной Европы.

«Россия явно дает понять, что не собирается отступать в тех регионах, которые когда-то входили в ее сферу влияния», – пишут авторы доклада, напоминая об аннексии Россией Крыма, поддержке пророссийских сил в Донбассе, влиянии на русскоязычное население в балтийских и других европейских странах, а также сохранении «замороженных» конфликтов на постсоветском пространстве.

Страны Западной Европы, как отмечают авторы доклада, являются для Кремля мишенью как с целью уменьшения их влияния на Восточную Европу, так и в стремлении Москвы в целом нарушить миропорядок, основанный на западных либеральных ценностях.

«Западная Европа является ближайшим союзником США в том, что касается защиты и распространения либеральных ценностей. Без Европы США, возможно, останется последним мощным сторонником либерализма», – отмечают авторы доклада.

Как отмечает в комментарии Русской Службе «Голоса Америки» Ричард Вайц, директор Центра военно-политического анализа в Гудзоновском институте, именно растущее влияние Москвы в Европе, особенно на фоне оккупации Россией Крыма, стало одной из причин, по которой Пентагон был заинтересован в получении оценки действий России широкой экспертной группой.

Ричард Вайц говорит о медийной тактике Кремля и его «агентах влияния»: «Средства влияния Кремля включают в себя меры по использованию медиа – либо явно контролируемых Кремлем, таких как RT, либо путем получения контроля над другими медиа, которые позиционируют себя как независимые, но в действительности находятся под контролем Москвы. Это могут быть союзы с политическими партиями или влиятельными людьми в иностранных правительствах, а также с экспертами в различных исследовательских институтах, которые, иногда будучи политиками в прошлом, начинают отстаивать позиции России».

Как отмечает эксперт, с его точки зрения, сами цели Кремля по усилению своего влияния не являются новыми – в отличии от тактики, которая, хотя и схожа с советскими «активными мероприятиями», но выведена сегодня на новый уровень благодаря современным технологиям.

Для противостояния распространению российского влияния в Европе, как отмечают авторы доклада, США должны продолжать укреплять свои связи с европейскими странами, поддерживая политический либерализм и демократические институты. Особое внимание должно быть уделено Болгарии, Румынии и Украине.

Авторы также отмечают, что подход Запада должен быть сфокусирован на сдерживании России, но провоцирования ее нужно избегать. Так, ряд авторов считает, что НАТО не должен принимать в ближайшее время в свои ряды новых членов, например, Украину, или усиливать свое влияние в таких нейтральных странах, как Финляндия.

Эксперты советуют усиливать сотрудничество со странами, не являющимися членами Североатлантического Альянса, через партнерские программы, похожие на «Европейскую политику соседства» Европейского Союза. В то же время НАТО должен укреплять военный потенциал на своей восточной границе.

В отношении стран Балтии, которые являются единственными бывшими советскими республиками, ставшими членами НАТО и Европейского Союза, Джереми Ламоро (Jeremy W. Lamoreaux), один из авторов доклада и профессор Университета Бригама Янга в штате Айдахо, отмечает, что США должны оказать влияние на эти страны для снижения жесткости их высказываний в отношении России.

«Нам нужен сильный блок НАТО, но без того, чтобы его члены провоцировали Россию», – пишет Джереми Ламоро. Также, как отмечает эксперт, балтийские страны должны интегрировать местное русскоязычное население на равноправной основе, что позволит ограничить влияние России.

Африка – зона усиливающегося влияния России

В Африке, как говорится в докладе, российские наемники из частных военных компаний (имеющие связи с российским Министерством обороны) играют все большую роль в нескольких африканских странах, в частности, в Ливии и Центральноафриканской Республике (ЦАР). Это влияние стало заметно после того, как российские и западные медиа в прошлом году обратили серьезное внимание на активность наемников и российских дипломатов на континенте.

Москва, сообщается в докладе, поставляет оружие и посылает инструкторов, чтобы поддержать правительственные силы в существующих конфликтах, а также пытается закрепить за своими теневыми представителями роль посредников между различными враждующими группами.

Своими поставками оружия в африканские страны Москва усиливает собственные рычаги в конфликтах и ограничивает влияние западных игроков, но в конечном итоге не может — и вряд ли хочет — обеспечить подлинное разрешение конфликта. На самом деле, создание зависимости от Кремля и управление конфликтами, а не достижение их подлинного разрешения, вероятно, является конечной целью Путина,

Связи Москвы с Африкой за последние 5 лет серьезно увеличились: в докладе приводятся данные, что с 2014 года Москва подписала 19 соглашений о военном сотрудничестве со странами Африки к югу от Сахары, в том числе с Эфиопией, Нигерией и Зимбабве, по данным министерств иностранных дел и обороны, а также государственных СМИ этих стран. Отдельно отмечена роль России в ЦАР – документ сообщает о создании команды из 5 представителей России, влияющих на оборонные структуры этой страны.

В Зимбабве Москва договорилась об инвестициях в алмазную отрасль. В Замбии и Руанде российская государственная корпорация «Росатом» работает над ядерными проектами, в то время как российские энергетические компании «Роснефть» и «Лукойл» разрабатывают нефтяные и газовые месторождения на всем африканском континенте, уделяя основное внимание Мозамбику, Нигерии, Гане, Камеруну, Египту и Алжиру.

Иногда Россия выбирает сильную сторону в существующих в Африке конфликтах, и усиливает ее еще больше, помогая охраной, избирательными технологиями и военными инструкторами.

Эксперт вашингтонского Института ближневосточной политики Анна Борщевская, принимавшая участие в подготовке части доклада о российской активности в Африке, в интервью Русской службе «Голоса Америки» высказывает мнение, что на поворот России к Африке оказало влияние то, что Запад резко сократил взаимодействие с Москвой после ее агрессии в Украине, но не только это: «После удачных действий Кремля в Сирии по сохранению режима Асада за Путиным начала закрепляться роль «миротворца» в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Успех в Сирии дал возможность России продвигаться дальше. Путин реализует свое понимание политики как игры с «нулевой суммой», и добивается своего выигрыша и, соответственно, проигрыша Запада – и США в частности – в Африке. Это должно беспокоить Соединенные Штаты и их союзников».

Анна Борщевская говорит, что «Путину в принципе выгодно, чтобы в Африке снижался уровень демократии и росло количество авторитарных режимов, потому что с их лидерами ему легче находить общий язык, и их стабильность будет залогом продвижения интересов Кремля, в том числе и экономических, в этих странах».

«Пока уже достигнутое Россией в Африке пока не представляет непосредственную угрозу западным странам, но нужно вспомнить, как постепенно Путин делал то, о чем я уже говорила – укреплял свои позиции на Ближнем Востоке. И сложность еще вот в чем: при том, что США уже назвали Россию и Китай противниками в своих концептуальных документах, Западу еще предстоит выработать последовательную политику и стратегию в отношении России, независимо от региона, где она действует. Пока я такой стратегии не вижу», – констатирует Анна Борщевская.

Ричард Вайц говорит, что «действия Кремля по использованию слабых мест демократических обществ оказались очень эффективны». Эксперт считает, что демократическим западным странам непросто противостоять тактикам России и схожим действиям Китая и Ирана, так как Запад не может прибегать к таким же методам.

Однако Ричард Вайц не согласен с выводами некоторых экспертов доклада о том, что США и Европа недооценивают действия Кремля и не предпринимают ответных шагов: «Я думаю, что демократические страны стали лучше понимать тактики Кремля, и уже принимают советующие меры».

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