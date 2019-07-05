Американский актёр Брэд Питт намекнул, что пришло время завершить карьеру. В интервью порталу GQ он признался, что хочет уступить дорогу молодым.

— Я действительно верю, что кино — это игра для молодых. Я могу оказаться динозавром и даже не узнать об этом. И комета уже может быть на пути ко мне, — рассказал актёр.

Он добавил, что намерен с каждым годом сниматься всё меньше и меньше, а в конечном итоге посвятить себя работе в качестве режиссёра и продюсера. По данным СМИ, Питт хочет закончить актёрскую карьеру не только из-за своего возраста, но и для того, чтобы больше времени проводить с детьми, с которыми после развода с Анджелиной Джоли стал меньше видеться.

«Лайф» отмечает, что не исключено, что актёра просто вымотали судебные разборки с бывшей супругой.

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