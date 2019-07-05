В Таиланде британец по имени Джон Харви поймал самого большого в мире сиамского карпа, или гигантского усача. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, выловленная рыба весит практически 105 килограммов.

«Газета.ру» уточняет, что тем самым житель Британии установил мировой рекорд: до этого был пойман сиамский карп, который весил на четыре с половиной килограмма меньше.

По словам Харви, он потратил около полутора часов, чтобы вытащить рыбу из воды. Причем, как он отметил, карп практически не оказывал сопротивления.

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