Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде по случаю празднования Дня независимости США. Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди, а также полное отсутствие бюстгальтера.

«Комсомольская правда» отмечает, что Меланию Трамп по праву считают иконой стиля. Она всегда появляется на публике в безупречных и стильных нарядах, следит за новинками моды и прекрасно выглядит. 49-летняя супруга президента США на всех мероприятиях приковывает к себе внимание.

Фигуристая фотомодель словенского происхождения появилась на торжественных мероприятиях у мемориала Линкольну в Вашингтоне. Для празднования Дня независимости США она выбрала белоснежное платье Caroline Herrera, которое было отделано тонкими разноцветными горизонтальными полосами.

Довершали роскошный образ розовые лодочки на высоком каблуке от Christian Louboutin. Свой летний аутфит она дополнила любимой укладкой с локонами и безукоризненным макияжем смоки-айс от Николь Брил.

От первой леди было невозможно отвести глаз. В соцсетях публика восторгается внешним видом Мелании.

Особую похвалу миссис Трамп вызвала тем, как стойко она перенесла неожиданно начавшийся ливень. Первая леди покидала мероприятие с намокшей прической. Впрочем, элегантный образ фотомодели это ничуть не испортило. «Белое платье, дождь, нет бюстгальтера…», «Она выглядит прекрасно, даже промокнув под дождем», «Будьте здоровы!», — пишут поклонники.

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