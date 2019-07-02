На юго-востоке Нигерии взорвался бензовоз, в результате случившегося не менее полусотни человек погибли и еще больше были ранены, сообщаеют местные СМИ .

Инцидент произошел, когда 1 июля цистерна с бензином съехала в кювет и опрокинулась в районе деревни Ахумбе, штат Бенуэ, и местные жители начали собирать топливо.

В результате, как сообщают местные власти, погибли не менее 50 человек и еще 70 получили ожоги различной степени тяжести. Огонь также затронул некоторые дома и проезжавший мимо автобус.

В полиции утверждают, что данные цифры еще не окончательные – количество потерпевших и жертв может увеличиться.

Minval.az