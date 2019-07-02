Немецкие фармацевты изобрели капсулу, способную выпускать в организм необходимые лекарства в нужный период времени и предопределенной последовательности.

Разработчики Технического университета Мюнхена опубликовали свою статью в Journal of Controlled Release. Дело в том, что лечение многих болезней требует строго последовательного применения нескольких препаратов. Однако многие просто забывают следовать указаниям врача и пить лекарства в нужное время. С этой бытовой проблемой сталкивались многие люди. Немецкие ученые предложили свою разработку, как бороться с этой проблемой.

Исследователи разработали специальную «умную» таблетку. Капсула способна испускать необходимые вещества в нужный период времени, а также в правильном количестве и последовательности. В такой пилюле ученые представили синтетические фрагменты ДНК, помещенные в полимерный гидрогель. Прототип имеет возможность в правильной последовательности выпускать наночастицы серебра, оксида железа и золота. В будущем их могут заменить уже настоящие лекарственные средства. Это позволит пациенту получить вовремя обезболивающее или противовоспалительное средство.

Minval.az