Британская газета Times сообщила, что сбежавшая жена премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума может находиться в Лондоне.

По данным издания, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн может в настоящее время находиться в доме стоимостью 85 миллионов фунтов стерлингов, расположенном недалеко от Кенсингтонского дворца. Как уточняет Times, этот дом принцесса, предположительно, приобрела без участия своего супруга в 2017 году.

Британский таблоид Sun сообщил ранее, что жена премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег. По данным издания, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн не появлялась на публике с февраля этого года. Сообщается, что вместе с 11-летней дочерью и семилетним сыном она бежала из ОАЭ в Германию, где запросила убежище и подала документы на развод. С собой принцесса якобы взяла 31 миллион фунтов стерлингов (около 39 миллионов долларов).

Как сообщает Sun, действия принцессы привели к началу дипломатического кризиса между ОАЭ и Германией. По некоторым данным, премьер-министр обращался к властям в Берлине с требованием выдать его жену и детей, однако получил отказ.

МИД ФРГ не подтвердил информацию о том, что сбежавшая из ОАЭ супруга премьер-министра Хайя бинт аль-Хусейн запросила убежище в Германии.

Minval.az