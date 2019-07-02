Корабль Sea-Watch 3 подобрал мигрантов у побережья Ливии 12 июня и две недели ожидал решения итальянской стороны. НПО даже обратилась в Европейский суд по правам человека, но получила отказ. Изначально судно приняло на борт 53 мигранта из Африки, по мере приближения к берегу Италии ее власти позволили высадить 11 мигрантов, затем еще двоих. После этого Sea-Watch 3 вошел в итальянские территориальные воды и находился в миле от берега.

Сорок человек сошли с судна на берег и отправлены в центр приема и первой помощи мигрантов. Как стало известно со слов главы итальянского МИД Энцо Моаверо Миланези, их готовы принять пять европейских стран: Франция. Финляндия, Германия. Люксембург и Португалия.

Представители итальянского руководства предлагали отправить судно в Нидерланды, под флагом которых оно ходит, однако голландский минюст заявил, что не несет ответственности за людей на борту судна и не собирается принимать мигрантов.

Новость о задержании капитана Sea-Watch 3 с ликованием встретил вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, который еще год назад закрыл порты страны для судов, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море.