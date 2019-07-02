Пассажирский самолет российской компании «Аэрофлот» пролетел над Северным Кипром буквально через считанные минуты после того, как на остров упала ракета, выпущенная сирийскими ПВО, предположительно, по израильским целям, пишет 9tv.co.il.

Как сообщается на сайте flightaware.com, рейс SU 0505, следовавший рейсом Тель-Авив — Москва, должен был вылететь из международного аэропорта им. Бен-Гуриона в 00:40 по местному времени, но поднялся в воздух с опозданием, в 00:56. Следовательно, он оказался над территорией Кипра примерно в то же время, что и ракета С-200, запущенная из Сирии.

По данным местных властей, ракета, по всей вероятности, взорвалась в воздухе, причем разброс ее осколков составил примерно 20 км. Максимальная дальность полета ракеты С-200 — от 160 до 300 км, в зависимости от модели (5В21, 5В21B, 5В28, 5В28М). В этой связи стоит отметить, что наиболее отдаленная от Сирии точка Кипра расположена менее чем в 200 км.

Кроме того, в промежутке между 00:00 и 01:00 понедельника, 1 июля, из портового города на южном побережье Кипра, Ларнаки, вылетали рейсы TOM 7689 и RJ 136, направлявшиеся в Великобританию и Иорданию.

Также примерно в это же время из «Бен-Гуриона» вылетели рейсы авиакомпании «Эль-Аль» LY 025 (направлялся в Ньюарк,), LY 001 (Нью-Йорк) и LY 017 (Майами), но все они облетали остров с юга. Сообщений о происшествиях в воздухе или пострадавших не поступало.

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