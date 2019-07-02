Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.

Гамбарин в интервью РИА Новости объяснил, почему его выбор пал именно на древнерусского правителя и как был нарисован двухсотметровый портрет.

«В первую очередь, их обоих объединяет имя. На первой встрече с папой Франциском в 2013 году Путин подарил ему икону Владимирской Богоматери. И я хотел сделать ответную любезность, и в качестве ответного подарка посвятил ему изображение Владимира, одного из наиболее почитаемых в России святых», — заявил Гамбарин.

За основу при изображении лица киевского князя в отсутствие его точных исторических портретов итальянец взял новый памятник Владимиру на Боровицком холме.

Портрет князя Владимира появился на пшеничном поле на следующий день после сбора урожая. В длину он занимает около 200 метров, а всего 24 тысячи «квадратов». Князь изображен с кустистой бородой и древнерусском шлеме, навершие которого выполнено в стиле православного креста. Подпись к портрету сделана на русском и гласит «Святой Владимир».

«Учитывая, что общей темой встречи Путина и папой станут мир и охрана окружающей среды и человеческой жизни, я надеюсь, что Путин пригласит папу в Россию», — говорит мастер плуга и трактора.

Нынешняя работа стала одной из наиболее крупных в обширном «портфолио» итальянского энтузиаста: ранее героями его произведений на полях местечка Кастаньяро под Вероной становились папа Римский Франциск, Леонардо Да Винчи, Фидель Кастро, Барак Обама, Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Российского лидера Гамбарин рисовал летом 2017 года в преддверии саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

В этот раз из-за почти 40-градусной жары Гамбарину пришлось сделать перерыв на ночь – приступить к работе удалось только вечером в воскресенье. Портрет, на который ушло 11 часов, был закончен только к полудню в понедельник.

«Условия работы были невыносимы. Ужасная жара снаружи и внутри. У моего трактора, которому же почти 50 лет, нет кондиционера: поэтому в кабине становится еще жарче от работающего двигателя. За полтора часа я выпил больше двух литров воды. Мне нельзя ошибаться – если промахнешься на метр, переделать не удастся», — рассказал художник, который в обычной жизни работает адвокатом и психотерапевтом.

По его словам, рисунки на тракторе стали для него чем-то вроде медитации. Помимо «художественной» работы в поле, Гамбарин увлекается живописью и рисует настоящие картины и на любительской уровне дирижирует небольшим оркестром.

«Для меня это стало своего рода примирением с миром детства, который я оставил», — признается художник.

Он подчеркивает, что его рисунки на полях максимально экологичны: уже через неделю князя Владимира перепашут и заново засеют зерном.

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