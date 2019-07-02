Музыкант Сосо Павлиашвили прокомментировал в своем интервью «Вечерней Москве» отказ певицы Нино Катамадзе выступать в России.

Певец сказал, что сам не сделал бы так, но при этом призвал не осуждать Катамадзе. Павлиашвили считает, что она еще может приехать на гастроли в Россию. «Эмоции в данном случае — не очень хорошо. Ведь кто-то может это расценить как то, что в Грузии к России относятся плохо, но это не так», — заявил музыкант.

Он также считает, что есть конкретные люди, которые хотят создать негативный образ отношений двух стран, но на самом деле в Грузии другое мнение по поводу России. Чтобы его узнать и почувствовать, нужно просто посетить страну.

Сама Нино Катамадзе удалила свой пост в Facebook со словами о том, что она не поедет в Россию на гастроли.

Minval.az