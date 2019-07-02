Американский воинский контингент следует в конечном счете вывести из Афганистана, однако в стране должно сохраняться постоянное присутствие разведывательных служб США. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Говоря об Афганистане, американский лидер констатировал, что военные США находятся в этой стране слишком долго. «Мы выполняем роль жандарма для всего мира. Взгляните на Россию, она не является мировым жандармом, она поддерживает порядок у себя в стране», — сказал Трамп. Он также отметил: «Взгляните на Китай, их войска не находятся повсюду».

«Мы значительно сократили свои силы в Афганистане, — подчеркнул президент США. — Я бы хотел просто уйти из этой страны. Проблема в том, что она, как кажется, является своего рода лабораторией для террористов». «Я бы ушел из страны, и мы уйдем из нее, но мы оставим очень мощную разведку», — заключил Трамп.

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