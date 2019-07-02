Анкара может рассмотреть вариант с покупкой российских истребителей в случае санкций США и отказа поставки F-35 из-за покупки систем С-400. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что Вашингтон может свернуть программу сотрудничества с Турцией по F-35 и введение санкций. В таком случае Анкара будет вынуждена искать другие варианты, одним из которых может стать покупка истребителей у России, излагает «Лайф».

Кроме того, в Турции надеются на совместное с Россией производство ракет нового поколения.

Minval.az