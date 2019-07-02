Вокруг Меган Маркл разгорается новый скандал. Дело в том, что герцогиня вознамерилась продемонстрировать свое пренебрежение к одному из самых важных обрядов, через который проходят все члены королевского семейства. Маркл задумала отказаться от торжественной церемонии крещения своего сына Арчи! Нет, конечно, она не хочет оставить малыша Арчи без святого покровительства. Но Меган желает сделать эту церемонию частной, а не публичной, да еще и обойтись без непременных атрибутов обряда — знаменитой серебряной Лилейной Купели и королевской крестильной рубашки. О намерениях герцогини стало известно от инсайдера, хорошо знакомого с положением дел в королевской семье.

Как сообщает издание 7Дней, сообщение о том, что герцогиня собирается обойтись без королевских крестин, вызвало бурные дискуссии в Сети. Нашлись, разумеется, и те, кто поддержали герцогиню, похвалив ее за то, что она вносит в королевскую семью «дух современности». Однако одобрившие поведение Маркл оказались в меньшинстве. Значительная же часть фанатов обрушилась на герцогиню с критикой. Ее обвинили в лицемерии, заявив, что Меган с удовольствием пользуется преимуществами своего положения — как члена королевской семьи. Но не желает при этом платить за это неизбежную цену, то есть жертвовать своей «приватностью».

О том, что Маркл вовсю использует все возможности, связанные с тем, что она — супруга принца, пишут постоянно. Так, совсем недавно все обсуждали грандиозную реконструкцию нового особняка Меган и Гарри в Виндзоре. Она обошлась в 3 миллиона долларов, заимствованных из средств налогоплательщиков. А еще немного раньше стало известно, что с того момента, как Маркл стала женой принца, она собрала самую большую коллекцию драгоценностей среди дам-членов семейства Елизаветы. И приобретены все эти украшения, были, разумеется, не за ее счет…

И теперь критики герцогини призывают ее быть последовательной. Или самой платить за дом, жить на свои собственные средства и вести жизнь частного лица. Или же подчиняться всем правилам, наслаждаться преимуществами статуса герцогини, но не жаловаться, при этом, на неизбежную потерю приватности.

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