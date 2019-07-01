Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано подтвердил, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил сообщения СМИ, что запасы низкообогащенного урана в стране превысили 300 килограммов, предусмотренных ядерной сделкой.

«Мы можем подтвердить, что генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано проинформировал совет управляющих, что агентство 1 июля установило, что все запасы обогащенного урана Ирана превысили 300 килограммов фторида урана, обогащенного до 3,67% урана-235 (или эквивалента в других химических формах)», — сообщил Даль журналистам.

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