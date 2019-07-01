Зенитная ракетная система С-300, которую Россия передала Сирии, окончательно развернута и полностью готова к использованию, сообщает израильское издание The Times of Israel со ссылкой на данные израильской компании по анализу спутниковых снимков ImageSat International.

Готовность противовоздушной обороны Сирии указывает на угрозу способности Израиля наносить авиаудары по иранским и проиранским силам в стране, утверждает издание. Ранее Times of Israel со ссылкой на доклад военного ведомства писала, что Израиль готов уничтожить С-300, если она будет использована против израильских самолетов, несмотря на потенциальный удар со стороны России, отмечает РБК.

Россия начала поставки комплексов С-300 сирийским военным после того, как 17 сентября над Средиземным морем был сбит российский Ил-20, в результате чего 15 военнослужащих погибли. Российский борт попал под дружественный огонь со стороны сирийских ПВО, отражавших нападение израильских ВВС. Позднее озабоченность из-за этого выражал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным он заявлял, что поставки передовых систем вооружения «безответственным игрокам» повышают риски в ближневосточном регионе.

Minval.az