Московский пятый форум «Армия — 2019» — в центре внимания СМИ. Для Кремля это не только и не столько возможность продемонстрировать новые образцы оружия и набрать за этот счет очки внутри страны и за рубежом. Не менее важная задача — контракты на поставку продукции своего ВПК за рубеж. Так, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян уже отрапортовал на своей странице в Facebook: «Как сообщил министр обороны Армении Давид Тоноян в рамках форума «Армия-2019″ были заключены договора по поставке нового наступательного вооружения, боеприпасов нового поколения, а также других средств».

Здесь, конечно, огромное поле для комментирования. Прежде всего, речь идет о наступательных образцах оружия, из чего следует простой вывод: в Армении, по всей видимости, планируют новый виток агрессии и очередные территориальные захваты в Азербайджане. Насколько эти планы при нынешнем раскладе сил имеют шансы сбыться — вопрос риторический, но сам факт их существования по меньшей мере показателен. Тем более эта новость дает изрядную «информацию к размышлению» относительно роли России. У Армении на фоне нынешнего ее безденежья просто нет средств на покупку оружия, и здесь его предпочитают получать от Москвы в подарок.

Но на этом фоне появились новости о весьма соблазнительных, по мнению их авторов, «оружейных предложениях» России Азербайджану. Как сообщает AzeriDefence, Россия готова продать Азербайджану многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 и многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) РФ организовала представителям министерства обороны Азербайджана презентацию вышеуказанных машин на полях форума «Армия-2019». А представитель ОАК не без хвастовства пояснил: «На полях «Армия-2019» Азербайджану презентована обновленная модель военно-транспортного самолета Ил-76MD-90A, Су-34 и Су-35. Мы готовы приступить к переговорам по вопросам экспорта в Азербайджан этих моделей». Но затем последовало куда более интригующее заявление: ОАК ранее уже предлагала Азербайджану Су-30СМ и Миг-35. «Однако, Азербайджан не сделал какой-либо выбор по указанным моделям»,- признал «источник».

Здесь надо напомнить: если Армении Россия оружие дарит, то Азербайджану она его продает за «живые» деньги. Более того, еще недавно РФ, если верить «утечкам», отказалась поставить Азербайджану береговой ракетный комплекс «Бал-Э», опасаясь, что Азербайджан применит его в Карабахе. Добавим от себя: в СМИ просачивалась информация и о претензиях по качеству поставляемого в Азербайджан российского оружия, и заявления депутатов Госдумы РФ, что Москва «примет меры», чтобы Азербайджан не мог применить российское оружие в Карабахе.

Но что происходит теперь?

Как отмечает эксперт Теймур Самедов, «Азербайджан ещё в 2013 году хотел купить истребители у РФ на несколько миллиардов долларов, но РФ отказала. Тогда и кризиса в РФ не было. После отказа РФ, Азербайджан начал искать других поставщиков истребительной авиации, по итогу с Италией был заключен контракт на поставку 25 ед. учебно-боевых самолётов М-346 с боевой нагрузкой в 3000 кг, а с Пакистаном вышли на финальную прямую по заключения контракта на покупку истребителей — бомбардировщиков JF-17, как минимум 24 ед. А вся остальная истребительная и штурмовая авиация Азербайджана прошла капитальный ремонт и модернизацию». Но, продолжает эксперт, теперь «мы видим, что уже сама РФ предлагает Азербайджану купить эти истребители. Но, как мне видится, Азербайджан с большой долей вероятности откажется от этого предложения. Помимо этого, оказывается, РФ ранее уже предлагала Азербайджану Су-30СМ и МиГ-35, но Азербайджан отказался. Скорей всего, это предложение было уже после 2014 года, когда против РФ ввели санкции, тогда и экономику, и ВПК начало штормить. В этот раз будет, скорей всего, аналогично».

И вот тут уже нельзя не заметить: крах терпит не просто попытка России заключить выгодный контракт с Азербайджаном, а сама по себе «оружейная дипломатия» России на Южном Кавказе. Где для Москвы поставки оружия были одним из немногих способов «влиять» на обе стороны конфликта. Но теперь Азербайджан постепенно отказывается от российского оружия и переходит на натовские (или совместимые с натовскими) образцы. И все это сопровождается еще и показательными «подвижками» в политике и экономике, от мегапроекта «Южного газового коридора» до расширения сотрудничества с НАТО. И вот это уже по-настоящему плохая новость для РФ.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az