Экстремальные температуры на Калифорнийском побережье привели к крупнейшей за 15 лет гибели мидий. Об этом сообщает The Guardian.

Джеки Сонс (Jackie Sones), опытный координатор исследований морского заповедника в городе Бодега-Бэй, впервые за время работы увидела на берегу моря сваренных мидий с обгоревшими раковинами.

Моллюски приготовились в собственных раковинах из-за температуры в 37 градусов Цельсия без помощи огня. Это происходило сразу на нескольких пляжах, расположенных на протяжении 225 километров вдоль береговой линии.

Сонс отметила, что мидии — это основной вид в своей экосистеме, и, если они серьезно пострадают, это скажется не только на них, но и на других видах, что повлечет за собой изменения на всем калифорнийском побережье. При этом случаев вымирания становится все больше.

Брайан Хельмут (Brian Helmuth), морской эколог из Северо-Восточного университета в Бостоне, создал робота-мидию, который сможет фиксировать, воздействию каких температур подвергаются моллюски.

Подобное крупное вымирание мидий зафиксировал в 2004 году Кристофер Харли (Christopher Harley), биолог из канадского Университета Британской Колумбии. Сонс подчеркнула, что произошедшее в 2019 году на калифорнийском побережье событие было масштабнее.

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