Президент Турции Тайип Эрдоган подверг критике инициативу Соединенных Штатов по палестино-израильскому урегулированию.

Об этом пишет в понедельник газета Hurriyet Daily News.

«Мы никогда не признаем эту инициативу благополучной. Мы уже заявляли, что палестинские территории не продаются», — подчеркнул турецкий лидер на встрече с журналистами после завершения саммита G20.

22 июня Белый дом обнародовал 40-страничный документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта, который еще называют «сделкой века». Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. Предлагается, что в течение 10 лет чуть более половины этой суммы будет предоставлена Палестине, остальное будет инвестировано в экономику Египта, Иордании и Ливана.

Minval.az