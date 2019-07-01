Китай сделал США строгое представление в связи с намерением главы администрации Тайваня сделать транзитные остановки на американской территории во время рабочего турне по странам Карибского бассейна.

Как передает ТАСС, об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Китай всегда выступает против любых официальных контактов между США и Тайванем. Эта позиция является твердой и ясной. Мы призываем США придерживаться принципа одного Китая и трех совместных коммюнике, а также не давать разрешение Цай Инвэнь на транзит», — сказал дипломат.

Как отметил он, действия США могут негативно сказаться на китайско-американских отношениях и ситуации в Тайваньском проливе. «Мы уже выразили американской стороне свои опасения и сделали ей строгое представление», — резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

В понедельник на пресс-конференции заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Тайваня Цао Лицзе сообщил о том, что глава администрации острова Цай Инвэнь с 11 по 22 июля совершит зарубежное турне по странам Карибского бассейна. По его словам, во время перелета и на обратном пути Цай Инвэнь сделает транзитные остановки на территории США, однако он не уточнил, в каких именно городах. Программой визита предусмотрено посещение Республики Гаити, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Люсии, а также Федерации Сент-Китс и Невис.

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