Российский сатирик-публицист Виктор Шендерович цитатой из Исаака Бабеля прокомментировал новость ведущего российского СМИ.

«РИА Новости: «Телеведущая Ольга Скабеевавысмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не приезжать в Россию… «Как же нам теперь быть?» — написала она в своем Телеграм-канале».

Понимаете? Новость не в том, что от нас в очередной раз отвернулись с презрением и гневом, а в том, что некая федеральная пигалица ответила на это своим предсказуемым гы-гы.

«С кем ты останешься, хозяин? Ты останешься со смитьем» (с)», — написал Шендерович в своем Фейсбуке.

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