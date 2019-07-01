События последнего времени в Грузии явствуют, что провокационная выходка, устроенная Гавриловым, была заранее запланирована Россией. Грузинская власть, к сожалению, не смогла правильно оценить ожидаемые риски со стороны России. Положение правительства отягчает то, что до визита Гаврилова в социальных сетях были распространены многие информации с предупреждением в адрес правительства, где призывали не пропускать депутата коммуниста государственной Думы России, который до прибытия в Грузию неприкрыто заявлял, что признание Абхазии и Цхинвальского региона является уже состоявшимся фактом, что Грузия должна смириться с этим, и налаживать отношения с Россией с учетом этого факта. В конечном итоге все закончилось тем, что Гаврилов нагло уселся в кресло первой персоны государства Грузии. Этот факт вызвал справедливый протест населения, который, к сожалению, закончился насильственным разгоном, во время чего молодые люди получили увечья.

Что произошло, того к сожалению, уже не вернуть назад. Однако, на фоне протестных выступлений нико не обращает внимание на те опасности, которые планирует Россия против Грузии. Чтобы разобраться во всем, необходимо проанализировать реакцию официальной Москвы. В частности – в след за практически выдворением Гаврилова из Грузии через коридор позора, со стороны официальной Москвы молниеносно последовали:

— Приказ об отмене авиаполетов

— Указание туристическим компаниям отменить туры в Грузию, и возместить ущерб клиентам

— «Роспотребнадзор» заявил, что оказывается вдруг у грузинских вин «резко ухудшилось качество»

— Путин поручил соответствующим службам обеспечение эвакуации из Грузии граждан России

— По распоряжению того же Путина Службе миграции поручили выявление грузин-нелегалов, и их коллективную высылку из территории России

— МИД России потребовал у Грузии безусловную максимальную охрану безопасности оставшихся в стране граждан России

— Назвав экстремистским действием вполне обоснованные негативные отношения граждан Грузии к Гаврилову, Прокуратура России в приказном тоне потребовала у грузинской стороны расследовать данный вопрос, и даже выразили готовность непосредственно принять участие в этом расследовании.

— Лавров вообще сделал абсурдное заявление, согласно которому будто бы процессами управляют американцы, и все это произошло по их указанию, чтобы «переписать российско-грузинскую общую историю».

— В последние годы укутавшись в овечьей шкуре журналист Максим Шевченко, оценивая события вокруг Гаврилова, заявил, что «у Москвы остался один вариант игры — война, и вторжение».

— Российские СМИ по-прежнему пестрят информациями, будто в Грузии нападают на этнических русских, особенно на граждан России, и расправляются с ними.

— По заявлению кремлевского рупора Жириновского, после жестких мер России «от Грузии не останется ничего».

Это основные послания российских официальных лиц. Этакое дежавью 2006 года, за которым в августе 2008 года последовала оккупация 20% территории Грузии. Но для использования какого-либо силового сценария против Грузии, Кремлю, в отличии от 2008 года, необходима другая, боле веская причина.

Для достижения своей цели Кремль может пренебречь даже жизнями собственных граждан. Для этого он, наверное, уже избрал «жертевнного огнеца» в виде непокорных граждан, которые, несмотря на распоряжение Путина, не собираются прекращать свой отдых в Грузии. Надо так же учесть, что за последние годы в Грузию массово заселялись граждане России, среди которых, с большой вероятностью, являются так же и представители спецслужб, ГРУ и разного рода диверсионных групп, которые в случае необходимости готовы выполнять любые приказы Москвы, вплоть до посягательства на жизнь граждан РФ. А эти факты Кремль обязательно использует для осуществления очередной военной агрессии против Грузии, и не исключено, чтобы мы можем увидеть в Тбилиси пресловутых т.н. «зеленых человечков».

Гоча Гварамиа, Грузия Online

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