Радикальное афганское движение «Талибан» взяло на себя ответственность за теракт, совершенный в понедельник в Кабуле.

Бомба взорвалась в дипломатическом квартале афганской столицы. В результате теракта по меньшей мере 34 человека погибли и 68 пострадали, сообщает ТАСС.

Поблизости от места взрыва расположено одно из зданий Министерства национальной обороны Афганистана. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Место происшествия оцеплено силами безопасности. Двое боевиков, причастных к теракту, укрылись в одном из зданий вблизи места взрыва и вступили в перестрелку с силовиками.

Minval.az