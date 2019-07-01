Япония, возобновившая 1 июля китобойный промысел, установила квоту по добыче 227 китов трех видов до конца этого года.

Об этом сообщило NHK со ссылкой на министерство рыбной промышленности страны.

Отмечается, что китобоям в коммерческих целях в японской экономической зоне разрешено выловить 52 малых полосатиков (Balaenoptera acutorostrata), 150 полосатиков Брайда (Balaenoptera brydei) и 25 сейвалов (Balaenoptera borealis).

В ведомстве отметили, что китов продолжают вылавливать в других странах. За 2018 год жертвами промысла стали 1278 китов в Норвегии, 378 в Исландии, 176 в Дании и 51 кит в США.

В самой Японии утверждают, что мясо этих животных издревле употреблялось в пищу. Запрет на отлов китов многими жителями страны воспринимался как посягательство на национальную культуру.

Minval.az