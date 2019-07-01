Грузинская певица Нино Катамадзе удалила на своей странице в Facebook сообщение об отказе выступать с концертами в России. Ее последнее сообщение в социальной сети датируется от 29 июня.

30 июня певица на фоне обострения российско-грузинских отношений сообщила, что больше не намерена выступать в России. Катамадзе отметила, что участие в нынешнем фестивале Усадьба Jazz в Москве стало ее последним выступлением в РФ.

Она заверила, что полностью поддерживает грузинских протестующих и их требования.

«Россия — оккупант, Путин — наш общий враг!» — добавила она.

Minval.az