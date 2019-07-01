В Нью-Йорке и нескольких других городах США в воскресенье прошли гей-парады, посвященные 50-й годовщине столкновений между полицией и посетителями гей-бара Stonewall Inn, что и стало началом современному движению за права геев и лесбиянок.

В Нью-Йорке группа украинцев впервые приняла участие во всемирном гей-прайде отдельной колонной — вместе с представителями ЛГБТ-сообщества Грузии.“У нас давно была идея украинской колонны, и в этом году мы поняли, что имеем достаточно людей”, — рассказал корреспонденту «Укринформа» Дмитрий Пичахчи, один из участников организации Proud Ukraine, которая собрала украинскую колонну на всемирный гей-прайд.

По его словам, в украинской колонне Пятой авеню прошагают около 50 человек, хотя изначально организаторы рассчитывали на 20-30 участников. Для украинского ЛГБТ-сообщества было принципиально идти отдельно от остальных стран постсоветского пространства, кроме Грузии.

Нью-йоркский парад собирает около трех миллионов зрителей с радужными флагами.

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