Турция готова жестко отреагировать в случае враждебных действий со стороны сил Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара, заявил в воскресенье турецкий министр обороны Хулуси Акар.

«Турция продолжает усилия по вкладу в обеспечение мира и безопасности в Ливии. На данном фоне любой враждебный шаг или атаки на турецкую сторону получат самый жесткий отпор. Хотелось бы отметить, что Анкара предприняла в данной связи все необходимые меры», — сообщил министр агентству «Анадолу».

Комментарий последовал после того, как представитель армии Хафтара, комментируя потерю контроля над городом Гарьян к югу от Триполи, пригрозил атаковать турецкие объекты в Ливии. Такую позицию он озвучил, так как, по мнению сторонников Хафтара, Турция оказывает поддержку их противникам, удерживающим Триполи.

Minval.az