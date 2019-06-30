Фанатам Дженнифер Лопес, которые с нетерпением ожидали, когда же состоится ее свадьба, похоже, придется набраться терпения. А в худшем — бракосочетание может и вообще не состояться. Об этом сообщило издание Star, получившее эту информацию от одной из подруг певицы. Как рассказала приятельница Лопес, в настоящее время Дженнифер и ее жених — Алекс Родригес, с которым она обручилась в марте этого года, постоянно ссорятся. А причиной резкого обострения отношений пары стало то, что Родригес наотрез отказывается подписывать брачный контракт, составленный певицей. Если они не сумеют договориться, Дженнифер грозится вовсе отменить свадьбу.

49-летняя Лопес, хотя и влюблена в Алекса, решила все же обезопасить себя, ведь ее состояние составляет, по самым скромным оценкам, более 400 миллионов долларов. Алекс — человек отнюдь не бедный, но на его счету «всего» около 20 миллионов. Так что Дженнифер есть что терять — в случае развода, без наличия контракта, ей пришлось бы отдать Родригесу 200 миллионов. Однако Лопес не просто составила текст соглашения, она включила в него достаточно жесткие условия. Так, Дженнифер собирается выплачивать Алексу за каждый год супружества, не омраченный его изменами, по 2 миллиона. А в том случае, если она поймает Родригеса на адюльтере, он не получит ничего.

Однако Алекс отреагировал на ее предложение совсем не так, как она ожидала. Он заявил, что чисто теоретически находит условия справедливыми. Но подписывать этот документ не будет, поскольку считает такое предположение насчет своего поведения оскорбительным. Более того, он заявил, что, по его мнению, его подпись стала бы признанием вины в тех интрижках, в которых его обвиняли в прошлом.

Издание 7Дней напоминает: в этом году, вскоре после объявления о помолвке Родригеса и Лопес, разразился скандал. Бывший коллега Алекса по спортивной команде — Хосе Канеско — заявил, что может доказать: его бывшая жена якобы изменяла ему с Алексом. Причем, в то время, когда Родригес уже встречался с Лопес. Алекс категорически отрицал свою вину, а Лопес, видимо, только сделала вид, будто она ему поверила. Что и сподвигло ее включить в контракт возмутившее Алекса условие…

Minval.az