Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попал в неловкую ситуацию на саммите G20 в Осаке. Видео опубликовано в твиттере.
На кадрах видно, как Трюдо сидит между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Бразилии Жаиром Болсонору.
Канадский премьер повернулся в бразильскому лидеру, чтобы пожать ему руку, однако тот в последний момент отвернулся и пожал руку своему соседу.
На лице Трюдо отразились непонимание и удивление, отмечает «Газета.ру».
LMAOOOOO
PATHETIC pic.twitter.com/JawT8Ulskj
— Comfortably Smug (@ComfortablySmug) 30 июня 2019 г.