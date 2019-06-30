Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попал в неловкую ситуацию на саммите G20 в Осаке. Видео опубликовано в твиттере.

На кадрах видно, как Трюдо сидит между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Бразилии Жаиром Болсонору.

Канадский премьер повернулся в бразильскому лидеру, чтобы пожать ему руку, однако тот в последний момент отвернулся и пожал руку своему соседу.

На лице Трюдо отразились непонимание и удивление, отмечает «Газета.ру».

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