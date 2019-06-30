Бари Алибасов снимется в фильме Стаса Барецкого «Брат 3», cъемки начнутся в июле этого года, сообщил изданию РБК пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин. Одновременно Горжанкин является пиар-директором самого Барецкого.

«Бари Каримович будет играть главного продюсера России. Его тоже будут пытаться убить, но ничего не выйдет», — раскрыл он роль Алибасова.

По словам Горжанкина, главным героем фильма будет младший брат героев дилогии «Брат», роли которых исполнили Сергей Бодров и Виктор Сухоруков. Герой картины Барецкого является большим поклонником группы «На-На» и мечтает попасть на «Дом-2», отметил пиар-директор.

В кинокомпании СТВ, владеющей лицензией на дилогию «Брат», в марте заявляли, что не передавали и не собираются передавать права на съемку продолжения Барецкому. Руководитель СТВ Сергель Сельянов заявлял RT, что Барецкий «пиарится на важном для страны фильме».

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