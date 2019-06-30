Первая в истории встреча лидеров США, Южной Кореи и КНДР завершилась, сообщает РИА Новости.
Трамп подтвердил, что пригласил Ким Чен Ына в США. «В какой-то момент это произойдет», — заявил президент США.
Первая в истории встреча лидеров США, Южной Кореи и КНДР завершилась, сообщает РИА Новости.
Трамп подтвердил, что пригласил Ким Чен Ына в США. «В какой-то момент это произойдет», — заявил президент США.
Дата: 2019/06/30 12:28
Раздел: Мир
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