Турецкий наблюдательный пункт в сирийской провинции Идлиб вновь подвергся нападению, никто не пострадал.

Об этом сообщило в субботу Министерство национальной обороны Турции.

«Из находящегося под контролем сирийского режима [президента Башара Асада] региона были запущены три артиллерийских снаряда по нашему наблюдательному пункту под номером 10. В результате нападения никто не пострадал, ущерб нанесен не был», — говорится в коммюнике.

В турецком оборонном ведомстве также подчеркнули, что обстрел прекратился после «немедленно предпринятых действий России».

Наблюдательный пункт ВС Турции под номером 10 в Идлибе подвергался обстрелам 13 июня и 27 июня, в результате чего погиб один военнослужащий, шестеро получили ранения. В середине июня Министерство обороны РФ сообщило, что ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам, которые вели обстрел поста Вооруженных сил Турции в Идлибе, уничтожив крупное скопление боевиков.

Minval.az