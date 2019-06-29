Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран будет сопротивляться американским санкциям так же решительно, как боролся с Ираком во время ирано-иракской войны, передают в субботу иранские СМИ.

«Мы сопротивлялись тогда (во время ирано-иракской войны — ИФ) и будем это делать сейчас», — приводят издания слова Зарифа.

«Мы никогда не забудем, что западный мир поддерживал и вооружал (бывшего президента Ирака — ИФ) Саддама Хусейна. Совбез ООН никогда не осуждал отравление наших людей», — подчеркнул иранский министр, имея в виду химическую атаку на город Сердешт в июне 1987 года.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из иранского ядерного соглашения и о восстановлении экономических санкций в отношении Ирана, включая нефтяные.

Minval.az